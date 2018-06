Frankfurt/Main (dpa) - Die jüngsten Nachrichten aus Italien haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag noch einmal deutlich angetrieben. Der italienische Senat hatte zuvor das Reform- und Sparpaket gebilligt.

Es ist der erste entscheidende Schritt zur Beendigung der tiefen Regierungskrise in Rom. Der Dax stand zuletzt bei 5981 Punkten und damit um 1,94 Prozent im Plus. Für den MDax ging es um 1,95 Prozent nach oben auf 9017 Punkte und auch der TecDax zog um 2,11 Prozent auf 696 Punkte an.

Händler sprachen aber gleichzeitig von einem eher dünnen Handel. Zuvor hatte bereits eine weitere Entspannung am italienischen Anleihemarkt den Markt gestützt. Davon profitierten vor allem Finanztitel. Händler Andreas Lipkow von MWB Fairtrade meinte: «Mit der abnehmenden Rendite bei den italienischen Staatsanleihen weicht auch der Druck von den deutschen Finanzkonzernen allgemein.

Unternehmensergebnisse werden derzeit zwar wahrgenommen, gehen aber durch das politische Marktrauschen eher unter.» Kein Investor wolle kalt erwischt werden, denn die meisten Geldverwalter schnitten im Gesamtjahr 2011 eher bescheiden ab. «Jetzt darf man in den letzten Handelswochen des Jahres nicht auch noch den Anschluss verpassen», resümierte Lipkow.

Die Berichtssaison hielt zum Wochenschluss noch Zahlen von der Allianz, von Salzgitter, HHLA und SMA Solar bereit. Die Allianz-Aktien stiegen um mehr als fünf Prozent. Der Versicherer hatte zwar beim Gewinn enttäuscht, seinen Ausblick aber bestätigt. Auf operativer Ebene dagegen sei der Gewinn besser als erwartet ausgefallen, fügten Händler hinzu. Mit Kursaufschlägen von mehr als drei und zweieinhalb Prozent folgten die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank den Allianz-Papieren mit etwas Abstand.

Die Anteilsscheine von Salzgitter gewannen 2,78 Prozent auf 39,69 Euro. Zunächst hatten Händler den schwächeren Gewinn moniert. Analysten lobten aber vor allem den bestätigten Ausblick. Um knapp ein halbes Prozent fester zeigten sich die Aktien des Hamburger Hafenbetreibers HHLA nach Zahlen.

SMA-Solar-Papiere sprangen nach einer positiven Umsatzüberraschung um mehr als sieben Prozent hoch. Der Wechselrichter-Hersteller schlug sich auf Neunmonatssicht im Branchenvergleich gut.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,56 (Vortag: 1,55) Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,08 Prozent auf 130,98 Punkte. Der Bund Future sank um 0,66 Prozent auf 137,63 Punkte. Der Euro legte zu: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3650 (Donnerstag: 1,3616) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7326 (0,7344) Euro.