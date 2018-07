New York (SID) - Nach insgesamt 23-stündigen Verhandlungen in den vergangenen zwei Tagen hat die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA den Spielern ein überarbeitetes Angebot gemacht. Diese haben nun die Chance, über die Offerte zu entscheiden und den Lockout zu beenden. Das Angebot sieht unter anderem eine auf 72 Spieltage verkürzte Saison vor, die am 15. Dezember beginnen könnte.

Sollten die Spieler erneut ablehnen, seien die Eigner darauf vorbereitet, einen deutlich schlechteren Deal anzubieten, sagte NBA-Commissioner David Stern. "Ich kann nicht vorhersagen, was die Spielergewerkschaft macht. Ich hoffe nur, dass wir uns kommende Woche einigen und die Saison am 15. Dezember beginnen lassen können", sagte Stern auf einer Pressekonferenz.

Derek Fisher, Präsident der Spielergewerkschaft NBPA, war von dem Angebot nicht begeistert. Einige Schlüsselaspekte, die den Spielern wichtig seien, fehlten in der Offerte, sagte Fisher: "Wir würden gern weiter verhandeln, doch es ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür." NBA-Boss Stern hatte den Standpunkt der Eigner mehr als deutlich gemacht: "Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem die Verhandlungen beendet sein müssen, und der ist jetzt erreicht."

Die Gewerkschaftsvertreter versuchen nun, alle Verantwortlichen am Dienstag in New York an einen Tisch zu bekommen, um über das Angebot zu beraten. "Es ist nicht der beste Deal der Welt, aber ich bin verpflichtet, unseren Mitgliedern das Angebot zumindest vorzustellen", sagte Billy Hunter, Geschäftsführer der NBPA.

Der Lockout war zum 1. Juli in Kraft getreten, weil sich die beiden Parteien nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen konnten. Stern fordert nach wie vor eine Reduzierung der Gehälter um insgesamt 800 Millionen Dollar (560 Millionen Euro). Die Klubs sollen seit Inkrafttreten der letzten Tarif-Vereinbarung im Jahr 2005 mehr als eine Milliarde Dollar Verlust gemacht haben.