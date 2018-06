Köln (dpa) - Jecker geht's nicht mehr: Am 11.11. 2011 um 11 Uhr 11 hat in den Karnevals- und Fastnachtshochburgen am Rhein die neue Session begonnen. Das Schnapszahldatum sorgte auch bei den Standesämtern für Andrang. Am jeckesten Datum des Jahrhunderts, dem 11.11.2011, gaben sich viele das Jawort. In der Kölner Uniklinik wurde pünktlich um 11 Uhr 11 ein Zwillingspärchen zur Welt gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.