Köln/Mainz/Düsseldorf (dpa) - In den Fastnachtshochburgen am Rhein und in anderen Teilen Deutschlands beginnt am Freitag wieder die Karnevalszeit. Diesmal geht es um eine besondere Schnapszahl, es ist schließlich der 11.11.2011.

Das bunte Treiben der Narren beginnt in Mainz mit der traditionellen Verlesung der «närrischen Grundgesetze». In Köln eröffnet das Dreigestirn um 11 Uhr 11 die neue Session auf dem Heumarkt in der Innenstadt. In Düsseldorf erwacht der Traditionsschelm Hoppeditz. Das Schnapszahldatum sorgt auch bei den Standesämtern für Andrang.