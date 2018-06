Berlin (dpa) - In den vergangenen Wochen haben sich die Ereignisse in Griechenland und Italien überschlagen. Innerhalb kürzester Zeit hat die Schuldenkrise die politische Landschaft in Europa verändert. Ein Rückblick:

21. Oktober 2011: Die Euro-Finanzminister geben die nächste Hilfszahlung an das pleitebedrohte Griechenland frei. Athen erhält acht Milliarden Euro. Ohne das Geld hätte im November die Pleite gedroht. Es wird aber bereits deutlich, dass Griechenland mehr Hilfen braucht.

27. Oktober: Die 17 Staats- und Regierungschefs der Euroländer beschließen auf dem EU-Gipfel unter anderem einen radikalen Schuldenschnitt für Griechenland und ein neues 100-Milliarden-Euro-Paket Athen. Im Gegenzug gibt es Sparauflagen.

Unter großem Druck beim Gipfel steht auch Italien. Von Regierungschef Silvio Berlusconi werden konkrete Pläne für Reformen und Schuldenabbau verlangt. Italien hat nach Griechenland gemessen am Bruttoinlandsprodukt den höchsten Schuldenstand der Euro-Zone.

31. Oktober 2011: Griechenlands sozialistischer Ministerpräsident Giorgos Papandreou kündigt völlig überraschend eine Volksabstimmung über das neue milliardenschwere Hilfspaket als «Akt der Demokratie» an. Die Initiative ist mit den EU-Staaten nicht abgesprochen.

2. November 2011: Europa setzt Griechenland wegen der geplanten Volksabstimmung unter Druck. Die bereits gebilligte Kreditauszahlung von acht Milliarden Euro wird auf Eis gelegt.

3. November 2011: Papandreou sagt seine umstrittenen Pläne für eine Volksabstimmung wieder ab. Er stimmt der Bildung einer Übergangsregierung in Griechenland zu. Der konservative Oppositionschef Antonis Samaras fordert bei einer Rede im Parlament den Rücktritt Papandreous.