Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Komiker Billy Crystal (63) springt nach eigenen Worten für Eddie Murphy (50) als Oscar-Gastgeber ein. Seit 1990 hat der «Harry und Sally»-Star bereits achtmal die Trophäen-Show moderiert, zuletzt 2004.

Seinen neunten Auftritt kündigte Crystal am Donnerstag via Twitter an: «Mache die Oscars, damit die junge Frau in der Apotheke endlich aufhört, nach meinem Namen zu fragen, wenn ich meine Rezepte abhole». «Freue mich auf die Show», ließ er seine Follower bei dem Kurznachrichtendienst wissen.

Murphy war zunächst als Moderator der nächsten Show im Februar angeheuert worden. Am Mittwoch hatte er das Handtuch geworfen, nachdem kurz zuvor Regisseur Brett Ratner als Produzent der Gala abgesprungen war. Ratner hatte sich wegen schwulenfeindlicher Äußerungen Kritik eingehandelt, er reichte selbst die Kündigung bei der Akademie ein. Der «Rush Hour»-Regisseur wurde schnell durch den Top-Produzenten Brian Grazer («Robin Hood», «The Da Vinci Code - Sakrileg») ersetzt.

Im vorigen Februar führten die Schauspieler James Franco und Anne Hathaway gemeinsam als Moderatoren durch die Show. Im Jahr davor gaben Alec Baldwin und Steve Martin den Ton an. Die Oscar-Trophäen werden am 26. Februar 2012 zum 84. Mal vergeben.

