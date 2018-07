München (SID) - Die Hoffnungen auf ein Comeback von Bayern Münchens Superstar Arjen Robben im Bundesliga-Topspiel gegen Meister Borussia Dortmund am 19. November (18.30 Uhr/Sky und Liga total!) haben einen herben Dämpfer erlitten. Nur einen Tag nach der Rückkehr des Niederländers ins Mannschaftstraining brach der 27-Jährige am Freitag die Vormittagseinheit beim Rekordmeister aufgrund von Schmerzen im Bereich des Schambeins und der Leiste ab. Das berichtet kicker-online.

Robben war im Oktober nach anhaltenden Problemen an der Leiste operiert worden und befand sich bis Donnerstag in der Reha. Noch am Mittwoch hatte der Verein mitgeteilt, dass der Flügelstürmer "voll im Plan" liege. Robben hat in dieser Saison nur ein einziges Bundesliga-Spiel über 90 Minuten absolviert.