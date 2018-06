Amsterdam/Paris (dpa) - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat keine überzeugende Generalprobe für das Länderspiel in Deutschland geboten. Der Vize-Weltmeister kam in Amsterdam gegen die Schweiz nicht über ein 0:0 hinaus und musste sich Pfiffe der heimischen Fans gefallen lassen.

«Die Schweiz hat mutig und gut gespielt. Wir konnten nicht so dominant auftreten wie normal», sagte Bondscoach Bert van Marwijk. Die Niederlande treffen am 15. November in Hamburg auf Deutschland.

Im Gegensatz zur Ukraine (3:3 gegen Deutschland) blieb Polen in seinem Heimauftritt ein Erfolgserlebnis verwehrt. In Warschau unterlag der Co-Gastgeber der EM 2012 Italien 0:2. Frankreich bezwang das von Jürgen Klinsmann gecoachte Team der USA 1:0 (0:0). Erst der eingewechselte Loic Remy traf in Paris in der 71. Minute für die enttäuschenden Franzosen.