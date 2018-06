Balingen (dpa) - Die beiden international renommierten Handball- Schiedsrichter Bernd und Reiner Methe sind nach Polizeiangaben bei einem Autounfall tödlich verunglückt.

Wie die Polizei bestätigte, gerieten die Zwillinge auf dem Weg zum Spielort in Balingen auf einer Landstraße in den Gegenverkehr und stießen mit einem LKW zusammen. Das Bundesliga-Spiel zwischen HBW Balingen-Weilstetten und dem SC Magdeburg wurde abgesagt. Die 47-Jährigen sollten am Sonntag auch in der Champions League zum Einsatz kommen. Die beiden Hessen waren für das Frauen-Spiel zwischen RK Krim Ljubljana und Larvik HK angesetzt.