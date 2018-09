Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr sieht nach dem Tod von drei Frühchen in einer Bremer Klinik derzeit keine weitere Ansteckungsgefahr. Er kündigte an, der Abschlussbericht des mit der Untersuchung befassten Robert-Koch-Instituts werde «spätestens in zwei Wochen» veröffentlicht. Nach den Worten des Ministers wurden der gesetzliche Rahmen des Infektionsschutzgesetzes und andere Regeln in Bremen «offensichtlich nicht ausreichend beachtet». Auch seien die Vorfälle wohl nicht schnellstmöglich gemeldet worden.

