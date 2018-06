Halle (dpa) - Im Zusammenhang mit den neuen Entwicklungen bei den sogenannten Döner-Morden hat die Türkische Gemeinde in Deutschland zu Protestaktionen aufgerufen. «Das ist Rechtsterrorismus», sagte der Vorsitzende Kenan Kolat der «Mitteldeutschen Zeitung». Heute war bekanntgeworden, dass hinter dem Heilbronner Polizistenmord und den Morden an acht türkischen und einem griechischen Kleinunternehmern zwischen 2000 und 2006 wohl die gleiche Gruppe rechtsextremer Täter steckt. Kolat sagte der Zeitung, die Vorgänge erinnerten ihn an den Anschlag von Solingen aus dem Jahr 1993 mit fünf Toten.

