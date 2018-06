Berlin (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler will seine im Umfragetief verharrende Partei inhaltlich klarer positionieren. «Ein paar Dinge mussten sorgfältig vorbereitet, entschieden und vollzogen werden», sagte er kurz vor dem FDP-Bundesparteitag der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Freitag).

Dabei verwies er auf die jüngsten Beschlüsse der Koalition zu Steuersenkungen, Pflegereform und Zuwanderung. «Nun aber haben wir den Rücken frei, die FDP inhaltlich aufzubauen - in den letzten Wochen dieses Jahres und schließlich auf unserem Dreikönigstreffen im Januar.» Dabei gehe es um «die markante Positionierung der FDP als unverzichtbare Kraft».

Die FDP trifft sich an diesem Samstag in Frankfurt/Main zu einem zweitägigen Bundesparteitag. «Wir wollen ein neues Kapitel in der Geschichte der FDP schreiben», sagte Rösler weiter. «Es geht nicht nur um das neue Grundsatzprogramm, sondern auch um die Rolle der FDP im Parteienspektrum. Was bieten wir den Bürgern an - und eben ganz allein nur wir?»