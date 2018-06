Khao Lak (dpa) - Deutschlands führender Reiseveranstalter Tui erhöht zur Sommersaison 2012 seine Preise. Für Pauschalreisen auf der Mittelstrecke bezahlen Urlauber durchschnittlich zwei Prozent mehr als im vergangenen Sommer.

Dies sagte der Chef von Tui Deutschland, Volker Böttcher, bei der Präsentation der Sommerkataloge in Khao Lak (Thailand). Fernreisen werden um ein Prozent teurer. In Griechenland will der Reiseveranstalter trotz der wirtschaftlichen Probleme und der sozialen Unruhen weiter expandieren.

Zum kommenden Sommer wird das Angebot um 39 Hotels erweitert. Für den Fall, dass Griechenland den Euro verlässt, will Böttcher allerdings den griechischen Hoteliers ähnliche Verträge vorlegen wie die skandinavischen Tui-Töchter. Damit will sich Tui gegen Verluste im Fall einer Rückkehr zur Drachme absichern.