Okayama (dpa) - Mit einem Kantersieg haben die deutschen Volleyball-Frauen beim Weltcup in Japan Kurs auf das große Ziel Olympia 2012 gehalten.

Die Auswahl von Bundestrainer Giovanni Guidetti fertigte in Okayama Algerien in nur etwas mehr als einer Stunde mit 3:0 (25:10, 25:8, 25:19) ab und feierte damit einen lockeren Pflichtsieg. Gegen den Außenseiter waren die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in allen Belangen überlegen. Am folgenden Tag treffen die deutschen Frauen um Angelina Grün auf die Dominikanische Republik, am Sonntag wartet Argentinien.