FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat seinen Erholungskurs am Freitag fortgesetzt. Nach den Turbulenzen im Wochenverlauf scheine sich die Lage an den Finanzmärkten weiter zu beruhigen, sagten Händler. Im Vormittagshandel stieg die Gemeinschaftswährung auf bis zu 1,3668 US-Dollar, nachdem sie am Vortag zwischenzeitlich unter die Marke von 1,35 Dollar gefallen war. Zuletzt wurde der Euro bei 1,3634 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagmittag auf 1,3616 (Mittwoch: 1,3633) Dollar festgesetzt.

Nach der Eskalation zur Wochenmitte sorgte vor allem die Entspannung bei den italienischen Bond-Renditen für Erleichterung und neue Risikofreude an den Finanzmärkten. Am Wochenende soll vom italienischen Senat und dem Parlament ein neues Spar- und Reformpaket verabschiedet werden. Auch aus Griechenland kamen positive politische Signale, die den Euro stützten.