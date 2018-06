München (SID) - Das neue System mit etwas offensiverer Ausrichtung und Mann-gegen-Mann-Verteidigung hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beim Debüt von Bundestrainer Jakob Kölliker schon gut umgesetzt. Wie sie ihren neuen Chef anreden sollen, wissen die Spieler allerdings noch nicht so ganz genau. "Entweder Köbi, Coach oder Trainer", meinte Doppeltorschütze Philip Gogulla nach dem 4:2 zum Auftakt des Deutschland Cups in München gegen Köllikers Heimatland Schweiz.

Ob er den 58-jährigen Schweizer denn sieze oder duze, konnte der Kölner nicht beantworten. "Die Situation hat sich noch nicht ergeben", sagte Gogulla schmunzelnd. "Ich werde es auch nicht ausprobieren. Ich schicke irgendeinen anderen vor. Dann sehe ich ja, wie es geht."

Kölliker, der den populären und erfolgreichen Uwe Krupp abgelöst hat und mit dem Sieg gegen die Eidgenossen einen Einstand nach Maß feierte, legt indes keinen Wert auf eine allzu förmliche Anrede. "Ich bin der Köbi oder der Jakob", sagte der 213-malige Nationalspieler auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, "ich glaube nicht, dass einer Herr Bundestrainer sagt." Er habe den Spielern das Du angeboten: "Im Eishockey ist man per du."

Schneller verstanden haben die deutschen Spieler, was der neue Coach taktisch von ihnen erwartet. "Wir sollen den Gegner noch mehr unter Druck setzen, ihm keinen Raum und keine Zeit geben", erklärte Kapitän Michael Wolf die etwas offensivere Ausrichtung beim Forechecking. In der Defensive setzt Kölliker auf Manndeckung. "Gegen so schnelle Mannschaften wie die Schweiz ist das Zonenspiel meiner Meinung nach schwierig umzusetzen", erklärte der neue Bundestrainer: "Mit Mann gegen Mann bin ich immer gut gefahren, es benötigt allerdings viel Energie."

Für Kölliker ist der Deutschland Cup in München die erste Bewährungsprobe als Krupp-Nachfolger. Teile der Mannschaft lernte er bereits beim Sommerlehrgang kennen, vor seinem Debüt am Freitagabend absolvierte er mit seinem neuen Team erst fünf Trainingseinheiten.