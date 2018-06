Frankfurt/Main (dpa) - Tausende Menschen haben in Frankfurt am Main und Berlin erneut gegen die Macht der Banken demonstriert. In Frankfurt umzingelten fast 10 000 Demonstranten mit einer Menschenkette das Bankenviertel. Im Berliner Regierungsviertel beteiligten sich zeitgleich laut Veranstalter an einer ähnlichen Aktion rund 8000 Menschen. Beide Kundgebungen verliefen laut Polizei friedlich. Aufgerufen hatte die globalisierungskritische Organisation Attac gemeinsam mit dem Onlinenetzwerk Campact und den Naturfreunden.

