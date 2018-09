Abu Dhabi (SID) - Jenson Button hofft im Kampf um den WM-Titel 2012 gegen Formel-1-Champion Sebastian Vettel auf Chancengleichheit. "In diesem Jahr stand der Sieger unabhängig von Fehlern oder Pannen immer vorher fest. Es wäre schön, wenn wir nächstes Jahr einen offenen Kampf austragen könnten", sagte der 31-Jährige: "Seb hat das Vertrauen eines Weltmeisters in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Er hat einen tollen Job gemacht und den Titel auf jeden Fall verdient. Aber wir haben ihn auch nicht genug unter Druck gesetzt."

Dennoch ist Button, der als WM-Zweiter vor dem vorletzten Rennen in Abu Dhabi beste Chancen auf die Vize-Weltmeisterschaft hat, nach eigener Ansicht in dieser Saison besser gefahren als beim WM-Titel 2009. "Es mag unglaubwürdig klingen, wenn man sagt, man war besser als bei einem WM-Gewinn, aber es war definitiv der Fall", sagte Button: "Ich bin ein kompletterer Fahrer, als ich damals war. Sowohl mit Blick auf das Fahren an sich, als auch mit Blick auf meine Fähigkeiten, die Entwicklung des Autos voranzubringen."