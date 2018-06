Zwickau (dpa) - Die mutmaßlichen rechtsextremistischen Drahtzieher der Döner-Mordserie hatten einem Medienbericht zufolge Unterstützung. Wie das Nachrichtenmagazin «Focus» berichtet, hatte ein 37-Jähriger aus Niedersachsen den Verdächtigen vor Jahren seinen Personalausweis überlassen. Damit soll unter anderem das Wohnmobil angemietet worden sein, in dem sich die zwei Männer erschossen hatten. Der Unterstützer soll genau wie die Verdächtigen in Jena geboren und mindestens zeitweise Kontakte in die rechtsradikale Szene gehabt haben.

