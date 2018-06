Berlin (dpa) - Volkssänger Heino gibt nach der umstrittenen Bambi-Verleihung an Rapper Bushido seine Auszeichnung zurück. Er sei zutiefst empört, dass man einem gewalttätigen Kriminellen wie Bushido den Bambi verleiht. Das sagte Heino der «Bild»-Zeitung. Mit diesem Mann wolle er nicht auf eine Stufe gestellt werden. Deshalb schicke er seinen Bambi dankend an den Burda-Verlag zurück. Der Volkssänger hatte die Trophäe 1990 bekommen. Bushido hatte den Bambi am Donnerstagabend für Integration bekommen. Die Auszeichnung war bereits zuvor von Politikern und Künstlern kritisiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.