München (dpa) - Die Schlagersängerin Renée Franke ist im Alter von 83 Jahren in München gestorben.

Das teilte der Bayerische Rundfunk mit, der um seine ehemalige Mitarbeiterin trauert. Franke sei bereits am Mittwoch gestorben. Als Gisela Bayer in Hamburg geboren, wurde Franke in den 50er Jahren mit Hits wie «C'est si bon» bekannt. Sie sang unter anderem mit Heinz Erhardt und Detlev Lais im Duett. 1961 nahm sie an der deutschen Vorentscheidung zum Grand Prix Eurovision de la Chanson mit dem Lied «Napolitano» teil.

Nach vier Jahren beim NDR, wo sie als «singende Aktualität» in der täglichen Sendung «Hallo Nachbarn» auftrat, folgte Franke 1966 dem Ruf des Bayerischen Rundfunks nach München. Dort präsentierte sie zum Beispiel die Sendung «Rendezvous nach Mitternacht». Bis zum Jahr 1993 moderierte sie insgesamt 1400 Sendungen für den BR.

1954 gab ihr Leben die Vorlage für den Film «Das Fräulein vom Amt» mit Bully Buhlan, Renate Holm und Georg Thomalla.