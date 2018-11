Frankfurt/Main (dpa) - Die FDP will auf einem heute beginnenden Sonderparteitag über Wege aus dem seit Monaten andauernden Umfragetief beraten. Im Zentrum des zweitägigen Treffens der Liberalen in Frankfurt am Main stehen die Euro-Rettung sowie die Bildungspolitik.

Die seit Mai amtierende Parteiführung um Wirtschaftsminister und Vizekanzler Philipp Rösler wirbt an der Basis für einen pro-europäischen Kurs und die Milliarden-Euro-Rettungspakete. Sie will sich damit auch als verlässlicher Koalitionspartner erweisen.

Dagegen wollen die Euro-Skeptiker um den Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler und den Alt-Liberalen Burkhard Hirsch mit einem Mitgliederentscheid den ab 2013 geplanten dauerhaften Rettungsschirm ESM verhindern. Das Ergebnis wird aber erst Mitte Dezember erwartet. Einen förmlichen Parteitagsbeschluss wird es daher nicht geben.

Abgestimmt werden soll über einen Leitantrag zur Bildungspolitik. Damit wollen die Liberalen dem Bund eine Mitfinanzierung der Bildung ermöglichen, die bisher ausschließlich Sache der Länder ist. Auch dieser Antrag ist strittig.

