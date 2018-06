Saarbrücken (dpa) - Der ehemalige Bundesvorsitzende der Linken, Oskar Lafontaine, hat Sahra Wagenknecht überraschend als seine Freundin vorgestellt. Er lebe seit einiger Zeit getrennt und sei seit einiger Zeit mit Sahra eng befreundet, sagte der 68-Jährige am Ende einer rund einstündigen Rede bei einem Linke-Landesparteitag in Saarbrücken. Wagenknecht wollte sich dazu nicht äußern. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Spekulationen über das Verhältnis zwischen Lafontaine und Wagenknecht gegeben.

