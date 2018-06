Frankfurt/Main (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler hat seine Partei aufgerufen, sich gemeinsam und entschlossen aus ihrem Dauer-Umfragetief herauszuarbeiten. Die Freidemokraten sollten sich nicht in Selbstmitleid und Selbstaufgabe verlieren, forderte der Vizekanzler auf dem Sonderparteitag der Liberalen in Frankfurt am Main. Schluss mit der Trauer. Schluss mit den Tränen: Es sei Zeit, die Taschentücher wegzustecken. Es gehe um den Kampf für die liberale Heimat. Man kämpfe für die Freie Demokratische Partei.

