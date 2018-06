Frankfurt/Main (dpa) - Die FDP will sich vom Koalitionspartner Union schärfer abgrenzen. Parteichef Philipp Rösler sagte unmittelbar vor Beginn des Sonderparteitag in Frankfurt am Main, mit den Freidemokraten werde es keinen flächendeckenden, allgemeinen Mindestlohn geben. Der Parteitag solle einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag des Vorstands beschließen. Die CDU dagegen will sich bei ihrem unmittelbar anschließenden Parteitag in Leipzig für Lohnuntergrenzen in tariflosen Branchen aussprechen.

