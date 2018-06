Frankfurt/Main (dpa) - Der FDP-Euroskeptiker Frank Schäffler hat die Unterstützung seiner Partei für den Rettungskurs der Regierung für das Umfragetief mit verantwortlich gemacht. Die FDP habe Reden und Handeln nicht in Einklang gebracht hat, sagte er auf dem Sonderparteitag in Frankfurt am Main. Er forderte anstelle von Rettungsschirmen Ausstiegsmöglichkeiten für Länder, die nicht wettbewerbsfähig werden können. Schäffler hat den Mitgliederentscheid gegen den dauerhaften Rettungsschirm ESM initiiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.