Caracas (dpa) - Der venezolanische Baseball-Profi Wilson Ramos vom amerikanischen Club Washington Nationals ist zwei Tage nach der Entführung in seiner Heimat befreit worden. Bei dem Einsatz kam es zu Schusswechseln zwischen den Kidnappern und der Polizei. Der 24 Jahre alte Fänger, der in Venezuela auch für den Verein Tigres de Aragua spielen sollte, war am Mittwoch rund 175 Kilometer westlich von der Hauptstadt Caracas entfernt gekidnappt worden. Ramos ist einer der Top-Spieler bei den Washington Nationals. Für den Club Tigres de Aragua wollte er einige Partien absolvieren.

