Berlin (dpa) - Die Freizeitparks in Deutschland rechnen in diesem Jahr mit einem neuen Besucherrekord. Wie das Magazin «Focus» unter Berufung auf den Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen berichtet, werden die Spaß-Parks wie Legoland, der Europapark in Rust oder die Sea-Life-Ausstellungen 2011 rund 32 Millionen Gäste begrüßen. Das sind noch einmal zwei Millionen Besucher mehr als 2010.

