Alicante (Spanien) (SID) - Am Rande des spanischen Fußball-Zweitligaspiels zwischen Hercules Alicante und Real Murcia (0:1) ist es am Samstag zu einer Schlägerei zwischen den beiden Sportdirektoren Sergio Fernandez (Alicante) und Jose Luis Molina (Murcia) gekommen. In der Halbzeitpause waren die beiden Manager aneinandergeraten, es kam zu einem Kopfstoß und Fußtritten. Nur mit Mühe konnten die Streithähne getrennt werden.