Abu Dhabi (dpa) - Fragen an Formel-1-Pilot Lewis Hamilton nach seinem Sieg beim Großen Preis von Abu Dhabi.

Was bedeutet Ihnen dieser Sieg in Abu Dhabi, nachdem ihr letzter Erfolg auf dem Nürburgring schon vier Monate zurückliegt?

Hamilton: «Das war eines meiner besten Rennen. Ein fantastischer Job. Alles klappte prima. Ich bin sehr, sehr glücklich, wieder da oben zu stehen.»

Wie haben Sie Sebastian Vettels frühes Ausscheiden gesehen?

Hamilton: «Er ging durch Kurve zwei und dann irgendwie über die Randsteine. Ich habe dann aber erst nach den Kerbs gesehen, dass er hinten einen Reifenschaden hatte.»

Hätten Sie auch ohne Vettels Reifenplatzer gewonnen?

Hamilton: «Ich weiß nicht. Aber wir waren sehr schnell. Schon meine Quali war ziemlich gut und auch in den Trainingseinheiten zuvor lief es bestens.»

Wieso ist dies ein besonderer Sieg für Sie?

Hamilton: «Ich hatte schon einige interessante Siege, aber das ist einer meiner besten. Ich hab' nicht einen einzigen Fehler gemacht. Ich stand die Zeit zuvor ziemlich unter Druck und um mich herum gab es einige Zweifel. Aber hier hatte ich viel Unterstützung durch meine Familie und meine Fans. Zudem hat meine Mama Geburtstag - das macht es umso schöner.»

Bedeutete Verfolger Fernando Alonso eine Gefahr für Sie?

Hamilton: «Ich wollte ihn auf Abstand halten und hatte auch die Geschwindigkeit dafür.»

Was rechnen Sie sich fürs Saisonfinale in Sao Paulo in zwei Wochen aus?

Hamilton: «Ich hoffe, dass es da genauso gut läuft.»