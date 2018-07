Paris (SID) - Tennis-Star Roger Federer hat erstmals das ATP-Masters in Paris gewonnen. Der an Position drei gesetzte Schweizer bezwang im Finale Lokalmatador Jo-Wilfried Tsonga mit 6:1, 7:6 (7:3). Für den 30 Jahre alten Federer, der in diesem Jahr erstmals seit 2002 kein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat und in der Weltrangliste auf Position vier abgerutscht ist, war der Gewinn des mit 2,2 Millionen Euro dotierten Turniers nach den Erfolgen in Doha und Basel erst der dritte Turniersieg der Saison.

Federer hatte im Halbfinale den Tschechen Tomas Berdych mit 6:4, 6:3 bezwungen, während sich Tsonga im zweiten Halbfinale gegen den US-Amerikaner John Isner mit 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3) durchgesetzt hatte. Für Federer war es im neunten Duell mit Tsonga der sechste Sieg.