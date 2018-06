Düsseldorf (dpa) - Vor viel Prominenz hat das Musical «Kein Pardon» nach dem gleichnamigen Film von Hape Kerkeling am Samstag in Düsseldorf Premiere gefeiert. Das Publikum quittierte die Parodie auf die schillernde Welt des Fernsehens immer wieder mit lauten Lachern und spontanem Beifall.

Auch Kerkeling selbst zeigte sich zufrieden: «Ein Wunsch wird wahr: Ich kann etwas sehen, womit ich zu tun habe, bin aber gar nicht auf der Bühne. Das ist einmalig und erstmalig.» Denn Kerkeling, der in der Film-Vorlage von 1993 mit großem Erfolg den unbeholfenen Spross eines Bottroper Schnittchen-Dienstes gespielt hatte, saß jetzt nur im Publikum. «Ich glaube, dass es eine Weiterentwicklung zum Film ist. Wo der Film nicht in die Tiefe gehen konnte, kann es das Musical», sagte er.

Auch der zuvor etwas kränkelnde Dirk Bach freute sich nach dem Auftritt über eine «schöne, gelungene Vorstellung». Souverän spielte und sang er sich über knapp drei Stunden in die Rolle des selbstgefälligen TV-Moderators Heinz Wäscher. Als Busen grapschendes Ekel zerstört er den schönen Schein der Fernsehwelt, die den jungen Schnittchen-Schmierer Peter Schlönzke in seinen Bann gezogen hat. Bach genießt dabei die Nähe zum Publikum: «Das Schöne am Theater ist, dass man unvermittelt Reaktionen vom Publikum hat und nicht erst im Nachhinein anhand von Quoten. Man kann mit den Menschen spielen.»

Die zahlreichen prominenten Zuschauer, die zuvor über den roten Teppich des Capitol Theaters flaniert waren, reagierten durchweg positiv. «Der Zynismus der Fernsehbranche kommt mit einem Augenzwinkern rüber», befand Kabarettist Eckart von Hirschhausen. Schlagersänger Heino würdigte die schauspielerische Leistung und nannte das Musical «spritzig».

Reiner Calmunds Lob galt dem Hauptdarsteller Enrico De Pieri: «Der Hammer» sei das gewesen. Mario Barth lobte die musikalische Umsetzung. Als Comedian, dessen Witze gern auch mal unter die Gürtellinie zielten, bemerkte er passend zum Titelsong des Stücks: «Witzigkeit kennt auch Grenzen. Es gibt Dinge, über die macht man keine Witze.»

Das Musical hält sich vor allem im ersten Teil nahezu wörtlich an die Kinofilmvorlage von 1993. Erzählt wird die Geschichte des tollpatschigen Schnittchen-Schlönzke, aus dem im schnelllebigen Showbusiness ein begehrter Starmoderator wird. Allzu plötzlich stürzt er allerdings auch wieder ab und zieht - Friede, Freude, Käseigel - wieder bei Mutti in Bottrop ein.

Das Musical schafft es, die überzeichneten Protagonisten nicht zu Comic-Figuren verkommen zu lassen. Am stärksten zeigt sich das bei der authentischen Ruhrpott-Familie Schlönzke. Nicht zuletzt ist «Kein Pardon» deshalb auch eine rührende Liebeserklärung an das Ruhrgebiet mit seinen bodenständigen Bewohnern, die nach jedem Rückschlag wieder auf die Füße fallen.

