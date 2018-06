Düsseldorf (dpa) - Glitzer, Witz und Ruhrpott-Nostalgie: Das Musical «Kein Pardon» nach dem gleichnamigen Film von Hape Kerkeling hat in Düsseldorf Premiere gefeiert. Die Parodie auf die schillernde Welt des Fernsehens quittierte das Publikum immer wieder mit lauten Lachern und spontanem Beifall. Auch Kerkeling selbst war zufrieden: Ein Wunsch sei wahr geworden: Er könne etwas sehen, womit er zu tun habe, sei aber gar nicht auf der Bühne. Hatte er in der Film-Vorlage von 1993 noch selbst mitgespielt, lieferte er nun das Drehbuch. Zu der Premiere waren am Abend zahlreiche Prominente erschienen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.