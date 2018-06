Sapporo (Japan) (SID) - Mit dem Sieg von Ex-Weltmeister Daisuke Takahashi endete die zur Grand-Prix-Serie der Eiskunstläufer zählende NHK-Trophy in Sapporo. Der Olympiadritte aus Japan setzte sich vor seinem Landsmann Takahiko Kozuka und dem US-Amerikaner Ross Miner durch. Brandon Mroz (ebenfalls USA), dem im Kurzprogramm am Samstag der erste vierfache Lutz in einem ISU-Wettbewerb gelungen war, kam auf den neunten und letzten Platz.