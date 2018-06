Dublin (SID) - Irlands Fußball-Nationalttrainer Giovanni Trapattoni will erst nach dem Play-off-Rückspiel zur EM-Endrunde 2012 gegen Estland über eine Verlängerung seines Vertrags verhandeln. "Wir werden nach dem nächsten Spiel sprechen. Ich bin sehr, sehr glücklich, will aber noch warten", sagte der italienischen Starcoach vor dem Heimspiel gegen die Esten am Dienstag (20.45 Uhr) der Daily Mail. Irland hat nach dem 4:0-Auswärtssieg im Hinspiel am Freitag in Tallinn die ersten EM-Teilnahme seit 1988 fast in der Tasche.

Der 72 Jahre alte Trapattoni ließ aber durchblicken, dass er mit der Fortsetzung seines Engagements bis zur WM 2014 liebäugelt: "Ich wäre sehr enttäuscht, wenn ich gehen müsste. Ich glaube, dass wir unsere Leistung in der Qualifikation für Brasilien noch verbessern können", sagte der ehemalige Bundesliga-Trainer von Bayern München und des VfB Stuttgart.