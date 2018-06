Berlin (dpa) - Mark Twains Jugendbuchklassiker «Die Abenteuer des Tom Sawyer» wurde schon mehrfach verfilmt. Nun kommt eine deutsche Filmversion in die Kinos, Regie führte Hermine Huntgeburth («Bibi Blocksberg»).

Benno Fürmann spielt in «Tom Sawyer»den bösen Indianer Joe, Heike Makatsch die liebe Tante Polly, auch Joachim Król und Peter Lohmeyer spielen mit. Die Vorlage ist 135 Jahre alt - die Themen aber sind zeitlos. Es geht um Freundespflicht und Gerechtigkeitsempfinden: Tom und Huck werden Zeuge eines Mordes. Sie wissen, dass Joe die Tat seinem betrunkenen Kumpel unterschieben will. Aus Angst vor Rache schwören sich die Freunde, dieses Geheimnis niemals preiszugeben. Doch Tom bricht den Schwur, um einen Unschuldigen vor dem Galgen zu retten. Von da an kämpfen Tom und Huck nicht nur um ihre Freundschaft, sondern auch um ihr Leben. Das ist sehr spannend, aber nichts für schwache Nerven.

(«Tom Sawyer», Deutschland 2011, 109 Minuten, FSK ab 6, von Hermine Huntgeburth, mit Benno Fürmann, Heike Makatsch, Joachim Król)

