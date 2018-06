East Rutherford (SID) - Der deutsche Football-Profi Sebastian Vollmer hat in der US-Eliteliga NFL mit den New England Patriots in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge gewannen die Patriots bei den New York Jets 37:16 und festigten mit nun 6:3 Siegen die Tabellenführung in der AFC East vor den Jets und den Buffalo Bills (je 5:4). Buffalo ging bei den Dallas Cowboys 7:44 unter.

Der in Düsseldorf geborene Right Tackle Vollmer bestritt sein drittes Spiel in der laufenden Saison und stand zum zweiten Mal in Serie in der Startformation der Patriots. Überragender Spieler bei New England war Star-Quarterback Tom Brady, der 26 von 29 Pässen über 329 Yards an den Mann brachte und drei Touchdowns herauswarf.

Die Indianapolis Colts sind unterdessen ohne ihren verletzten Top-Spielmacher Peyton Manning nur noch Kanonenfutter. Der viermalige Meister verlor sein Heimspiel gegen die zuvor auswärts noch sieglosen Jacksonville Jaguars 3:17 und ist mit 0:10 Siegen sowie 131:300 Punkten das mit Abstand schlechteste Team der Liga. Weniger Punkte in einem Spiel gelangen den Colts zuletzt am 26. Dezember 1993 (0:38 gegen New England).