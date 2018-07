Berlin (dpa) - Mit einer Ad-hoc-Kommission aus Politik, Verbänden, Justiz und Fans soll der Gewalt im Fußball begegnet werden. Das ist das zentrale Ergebnis eines Runden Tisches im Bundesinnenministerium in Berlin.

«Es gibt keine Sofort-Lösungen. Bisher eingeleitete Maßnahmen müssen optimiert werden. Gewalt ist nicht allein ein Problem des Fußballs und kann daher nur in einem engen Miteinander von Politik, Polizei, DFB und DFL, aber insbesondere auch der Justiz bekämpft werden», sagte Liga-Präsident Reinhard Rauball am Montag. Einer Verschärfung von Stadionverboten erteilte der Präsident von Borussia Dortmund eine Absage.

An der Sitzung nahmen auch Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU), DFB-Präsident Theo Zwanziger, Hessens Innenminister Boris Rhein (CDU) und Michael Gabriel von der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) teil. «Die Task Force muss ad hoc Lösungsvorschläge präsentieren, die sachgerecht wirken», sagte Zwanziger. Bekräftigt wurde das Verbot von Pyrotechnik in den Stadien. Zudem soll der 1. Mai auch in Zukunft im deutschen Profi-Fußball möglichst spielfrei bleiben.