Hamburg (SID) - Dem niederländischen Fußball-Nationalspieler Wesley Sneijder droht der Ausfall für das Prestige-Länderspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Hamburg gegen Gastgeber Deutschland. Der Regisseur von Inter Mailand musste am Montagabend das Training des Vizeweltmeisters in der Arena des Hamburger SV abbrechen. Dazu sagte Oranje-Coach Bert van Marwijk auf der anschließenden Pressekonferenz: "Es ist eine Verletzung in der Wade." Ob Sneijder am Dienstag auflaufen kann, müssen weitere Untersuchen zeigen.

Besser steht es dagegen für einen Einsatz von Klaas-Jan Huntelaar. Der Torjäger von Schalke 04 trainierte zwei Wochen nach seinem Nasenbeinbruch mit einer Maske. "Es ist wichtig, dass alle Spieler, die hier sind, auch fit sind. Wir haben schon so viele Ausfälle", sagte van Marwijk.