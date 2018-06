Hamburg (dpa) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Vertrag mit Fabian Boll bis 2013 verlängert. Das teilte der Verein mit. Der Mittelfeldspieler stieg mit den Hamburgern bereits aus der Regionalliga in die 2. Liga und später in die erste Bundesliga auf. In 227 Partien erzielte der Polizei-Kommissar bislang 24 Tore. Mit seinem bedingungslosen Einsatz auf und neben dem Platz sei er ein Aushängeschild für «unseren Club», sagte Sportchef Helmut Schulte.

