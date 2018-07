Manchester (SID) - Der Streit zwischen Stürmerstar Carlos Tévez und seinem Arbeitgeber Manchester City spitzt sicher weiter zu. Der beim englischen Premier-League-Spitzenreiter in Ungnade gefallene Argentinier ignorierte die Aufforderung des Pokalsiegers, von seinem Familienurlaub in der Heimat wieder nach England zurückzukehren, um am Montag an den vereinbarten Gesprächen über seine Zukunft teilzunehmen. Tévez hatte bereits am Mittwoch unentschuldigt beim Training gefehlt, um nach Südamerika zu reisen.