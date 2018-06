Hamburg (dpa) - Deutschland gegen die Niederlande 1988 bei der EM in Hamburg: Van Basten schießt den Gastgeber aus dem Turnier und sein Team ins Finale. 23 Jahre nach dem EM-Titel sieht Bondscoach van Marwijk die Deutschen sogar als Vorbild.

Früher wollten die Niederländer nie wie Deutschland spielen - jetzt schon. «Unsere Landsleute wollen immer, dass wir schön spielen und 5:0 gewinnen. Wir müssen uns aber ab und zu Deutschland als Vorbild nehmen: Die können auch mal schlecht spielen und gewinnen», sagte Bondscoach Bert van Marwijk vor dem Testspiel gegen die Löw-Truppe in Hamburg am Dienstag. Der deutsche Fußball als Anschauungsmodell für das Oranje-Team?

Die DFB-Auswahl hat unter Bundestrainer Joachim Löw den Wandel vom pragmatischen Ergebnisfußball zum fast holländischen Erlebnisfußball vollzogen - bei den Niederländern ist das schöne Spiel unter van Marwijk eher einem Realitätssinn gewichen. Und das gefällt nicht allen Fans. Beim 0:0 gegen die Schweiz gab es am Freitag in Amsterdam Pfiffe der Zuschauer. Nach nur zwei Niederlagen in den vergangenen 40 Partien ist man verwöhnt im Land des Vize-Weltmeisters.

Dass die Elftal wie Deutschland zu den Topfavoriten für die EM 2012 in Polen und der Ukraine zählt, ist auch ein Verdienst des 59 Jahre alten Coaches. Im vergangenen Jahr führte er das Team bei der WM in Südafrika ins Finale gegen Spanien; erst nach Verlängerung musste man sich mit 0:1 geschlagen geben. «Seit Bert van Marwijk die Elf 2008 übernommen hat, zeigt die Tendenz kontinuierlich nach oben. Wir spielen immer besser, auch seit Südafrika, weil wir immer Details verändern und verbessern», lobte Kapitän Mark van Bommel seinen Schwiegervater im Fachmagazin «Kicker».

Nach seinen zweieinhalb Jahren (2004 bis Ende 2006) bei Borussia Dortmund denkt van Marwijk fußballerisch so zielstrebig wie die Deutschen. Der Verband will seinen Kontrakt voraussichtlich in Kürze bis 2016 verlängern.

«Die Deutschen haben eine starke Mannschaft, sie fahren mit dem Gefühl zur EM, den Titel holen zu können», sagte Inter Mailands Star Wesley Sneijder, «aber wir fahren mit dem gleichen Gefühl». An Selbstbewusstsein hat es den Holländern selten gemangelt. So wollen sie trotz der Absagen von Arjen Robben, Robin van Persie und Rafael van der Vaart an der Elbe triumphieren.

Einen Schreck bekam van Marwijk, als Sneijder sich nach einstündigem Abschlusstraining mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Bein griff und die Einheit abbrechen musste. «Er hat etwas an der Wade, wir wollen seine Reaktion morgen abwarten», sagte der Trainer. Für den 27-jährigen Sneijder könnte der sechs Jahre jüngere Luuk de Jong vom FC Twente zum Einsatz kommen.

«Freundschaftsspiele gibt es nicht mehr, vor allem nicht gegen Deutschland. Das ist ein sehr spezielles Duell mit vielen Emotionen. Ich freue mich unglaublich darauf», sagte van Bommel vor seinem ersten Klassiker gegen Deutschland. «De Volkskrant» schrieb am Montag, die Spieler der Elftal gehörten alle zur «Generation nach den großen Emotionen». Allerdings sei einiges übrig geblieben von der «uralten Rivalität, wegen der Vergangenheit und der Konfrontation zwischen dem großen und dem kleinen Nachbarn». Ganz so hitzig wie vor 21 Jahren, als Frank Rijkaard im WM-Achtelfinale Gegenspieler Rudi Völler anspuckte, soll es am Dienstag nicht werden.

Besonders motiviert ist Schalkes Stürmer Klaas-Jan Huntelaar, der wegen seiner gebrochenen Nase erstmals mit einer Gesichtsmaske auflaufen will und in der letzten Einheit seine Torgefährlichkeit mit Kopf und Fuß unterstrich. Der 28-Jährige verletzte sich im Europa-League-Spiel des FC Schalke gegen AEK Larnaca. Im Nationalteam muss der Angreifer trotz zwölf Treffern in der EM-Qualifikation wachsam sein, so groß ist die Konkurrenz.

Aus der Bundesliga zählen neben Huntelaar Edson Braafheid, Ryan Babel (beide Hoffenheim) und der Stuttgarter Khalid Boulahrouz zum Aufgebot des Zweiten der FIFA-Weltrangliste.