Balcarce (SID) - Der argentinische Motorsportler Guido Falaschi ist bei einer verheerenden Massenkarambolage in der Tourenwagen-Serie Turismo Carretera (ACTC) tödlich verunglückt. Beim Rennen im Autódromo Juan Manuel Fangio in Balcarce bei Buenos Aires kam der 22-Jährige in seinem Ford Falcon an zweiter Stelle liegend von der Strecke ab, wurde nach dem Aufprall in einen Reifenstapel auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und von zwei nachfolgenden Autos gerammt. Mit schweren Bauchverletzungen wurde Falaschi ins Krankenhaus eingeliefert, wo er wenig später verstarb.

"Es wurde 40 Minuten lang probiert, ihn zu reanimieren. Leider konnten die Ärzte nichts mehr für Guido tun", sagte ACTC-Pressechef Ariel Bandi dem Internetportal a24.com. Falaschi, 2008 Gesamtsieger der argentinischen Formel Renault, hatte noch im Qualifying am Samstag den Rundenrekord auf der nach dem fünfmaligen Formel-1-Weltmeister Fangio benannten Strecke verbessert. Am gleichen Tag war in Balcarce bereits Agustín Canapino spektakulär verunglückt, hatte den Unfall aber ohne größere Verletzungen überstanden.