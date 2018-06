Leipzig (dpa) - Mit Debatten über die Zukunft Europas und den Mindestlohn beginnt heute offiziell der CDU-Bundesparteitag in Leipzig. Zum Auftakt spricht die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den Delegierten. Im Streit über die Einführung eines Mindestlohns für tariflose Branchen war gestern ein offener Konflikt auf dem Parteitag abgewendet worden. Eine Lohnuntergrenze soll sich nun nicht wie zunächst vorgesehen am Niveau der Zeitarbeit orientieren, sondern an den etwa zehn bereits geltenden Mindestlöhnen.

