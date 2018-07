Leipzig (dpa) - CSU-Chef Horst Seehofer hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gelobt - und zugleich die Stärke Bayerns betont. Merkel habe zuletzt besonders auf europäischer Bühne eine gute Figur gemacht, sagte Seehofer beim «Sachsen-Abend» des CDU-Bundesparteitags in Leipzig. So sehr er die Schwesterpartei lobte, so sehr stellte er aber auch die Position des Freistaates heraus. Sein Kabinett werde einen ausgeglichenen Haushalt beschließen, sagte Seehofer. Die CDU-Chefin richtete zum Abschluss des Parteitags in Leipzig einen Appell der Geschlossenheit an ihre Partei.

