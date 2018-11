Berlin (dpa) - Im Prozess gegen den Adoptivvater der Profiboxerin Rola El-Halabi wird heute vor dem Berliner Landgericht das Urteil gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hat wegen gefährlicher Körperverletzung sechs Jahre und zehn Monate Haft gefordert. Der Angeklagte hatte vor einem WM-Kampf in Berlin seiner Tochter in Hände und Beine geschossen. Es ist unklar, ob die 26-Jährige je wieder boxen kann. Zum Motiv erklärte die Staatsanwaltschaft, der Freund der Boxerin habe nicht in das Weltbild des Angeklagten gepasst. Zudem hatte sie ihren Adoptivvater als Sportmanager entlassen.

