Peking (dpa) - China ist dem Bau einer eigenen Raumstation ein großes Stück näher gekommen. Ohne Probleme gelang auch das zweite Rendezvous im All. Das «Magische Schiff» koppelte nach Angaben des Raumfahrtzentrums in Peking erneut am Raummodul «Himmelspalast» an. Die Manöver sind entscheidende Schritte auf dem Weg zur Entwicklung einer eigenen Raumstation, die um 2020 fertiggestellt werden soll. Nächstes Jahr sollen erstmals Astronauten in einem experimentellen Raumlabor um die Erde kreisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.