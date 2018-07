Köln (SID) - Die deutschen Profiligen im Sport haben ungeachtet der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ihre Umsätze in der Spielzeit 2010/11 stabilisiert oder sogar gesteigert. Das geht aus der aktuellen und vom Magazin SPONSORs in Auftrag gegebenen Deloitte-Studie "Finanzreport deutscher Profisportligen" hervor, die am Montag in Köln präsentiert wurde. Die Studie untersucht regelmäßig die 2. Fußball-Bundesliga, die 3. Liga, die Deutsche Eishockey Liga (DEL), die Handball-Bundesliga (HBL) und die Basketball Bundesliga (BBL) aus finanzwirtschaftlicher Sicht.

Die fünf umsatzstärksten Profisportligen unterhalb der Fußball-Bundesliga generierten in der Saison 2010/11 kumulierte Gesamterlöse in Höhe von 626 Mio. Euro (exklusive der Transfererlöse) und übertrafen damit das Vorjahresergebnis. Die 2. Liga stabilisierte ihre Gesamterlöse auf dem Niveau der vorherigen beiden Spielzeiten (rund 290 Mio. Euro), die 3. Liga steigerte ihren Gesamtumsatz auf einen Rekordwert von circa 112,3 Mio. Euro und verwies HBL (84,4 Mio. Euro), DEL (79,2 Mio. Euro) und BBL (60,9 Mio. Euro) auf die Plätze. Das höchste durchschnittliche Umsatzwachstum pro Klub erzielte die HBL, was unter anderem auf die Steigerung der TV- und Sponsoring-Erlöse zurückzuführen ist.

Hinter Fußball, Handball, Eishockey und Basketball klafft eine Lücke zu den weiteren Ligen wie etwa der Volleyball-Bundesliga. Auch die konnte allerdings ihren Gesamtumsatz in der Saison 2010/11 zum dritten Mal in Folge auf nunmehr 9,6 Mio. Euro steigern und zudem in den vergangenen drei Spielzeiten einen operativen Gewinn ausweisen.