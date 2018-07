Oslo (dpa) - Der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik muss weitere zwölf Wochen in Untersuchungshaft verbringen. Er versuchte bei seinem ersten öffentlichen Haftprüfungstermin vergeblich, eine Erklärung an anwesende Hinterbliebene von Opfern und Überlebenden seines Verbrechens abzugeben. Der Richter verweigerte ihm dafür das Wort. Der 32 Jahre alte Rechtsradikale hatte im Juli 77 Menschen bei zwei Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya getötet. Breivik hat beide Taten gestanden, zeigt aber keinerlei Reue.

