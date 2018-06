Gleisweiler (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Rheinland-Pfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Aufprall in der Nähe einer Kapelle bei Gleisweiler an der südlichen Weinstraße geriet die Maschine vom Typ Ciros SR 22 in Brand. Laut Polizei ist die Ursache des Absturzes noch unklar. Die Maschine war von Karlsruhe aus mit Flugziel Nordrhein-Westfalen gestartet.

